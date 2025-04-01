Forbes: Дональд Трамп удвоил свое состояние за год

Предполагаемое состояние президента США Дональда Трампа удвоилось за 2024 год — с $2,3 млрд до $5,1 млрд, пишет Forbes. По данным издания, сделать это ему удалось благодаря удачному вложению в криптовалюту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Основную часть состояния господина Трампа составляет компания Trump Media and Technology Group, которая, по оценкам Forbes, стоит $2,3 млрд. Немалую часть составляют инвестиции хозяина Белого дома в недвижимость ($1,1 млрд), гольф-клубы и курорты ($1,1 млрд), а также ликвидные активы ($770 млн). Forbes учитывает и другие активы господина Трампа, в которые входят его самолет, пенсии, кредиты, которые он выдал своим детям на покупку жилья, и его лицензионный и управленческий бизнес ($120 млн).

Также у господина Трампа есть юридическая ответственность: по состоянию на март 2025 года он должен выплатить около $590 млн по судебным решениям, пишет Forbes.

В 2025 году на первое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes вернулся основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Глава LVMH Бернар Арно, который возглавил рейтинг в прошлом году, опустился на пятое место. Основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг вернулся в тройку лидеров.