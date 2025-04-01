Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Forbes: Дональд Трамп удвоил свое состояние за год

Предполагаемое состояние президента США Дональда Трампа удвоилось за 2024 год — с $2,3 млрд до $5,1 млрд, пишет Forbes. По данным издания, сделать это ему удалось благодаря удачному вложению в криптовалюту.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Основную часть состояния господина Трампа составляет компания Trump Media and Technology Group, которая, по оценкам Forbes, стоит $2,3 млрд. Немалую часть составляют инвестиции хозяина Белого дома в недвижимость ($1,1 млрд), гольф-клубы и курорты ($1,1 млрд), а также ликвидные активы ($770 млн). Forbes учитывает и другие активы господина Трампа, в которые входят его самолет, пенсии, кредиты, которые он выдал своим детям на покупку жилья, и его лицензионный и управленческий бизнес ($120 млн).

Также у господина Трампа есть юридическая ответственность: по состоянию на март 2025 года он должен выплатить около $590 млн по судебным решениям, пишет Forbes.

В 2025 году на первое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes вернулся основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Глава LVMH Бернар Арно, который возглавил рейтинг в прошлом году, опустился на пятое место. Основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг вернулся в тройку лидеров.

Фотогалерея

Богатейшие люди планеты

Предыдущая фотография
1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

Фото: Aurelien Morissard / AP

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффет — $154 млрд

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффет — $154 млрд

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

Фото: Evan Vucci / AP

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

Фото: Iago Lopez / AP

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

Фото: Jonathan Hui / Imagn Images / Reuters

Следующая фотография
1 / 10

1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

Фото: Aurelien Morissard / AP

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффет — $154 млрд

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

Фото: Evan Vucci / AP

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

Фото: Iago Lopez / AP

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

Фото: Jonathan Hui / Imagn Images / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все