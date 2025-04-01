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Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Forbes

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся на первое место в глобальном рейтинге долларовых миллиардеров журнала Forbes. Состояние господина Маска увеличилось за год на $147 млрд. Бизнесмен не возглавлял список с 2022 года.

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

Илон Маск сместил главу LVMH Бернара Арно, который стал богатейшим в мире человеком в прошлом году. Forbes впервые насчитал 3028 миллиардеров. В прошлом году в список вошел 2781 человек. Состояние 1422 человек увеличилось за год. 698 миллиардеров обеднели. 288 человек вернулись в список или попали в него впервые. В частности, в рейтинг попали 15 новых миллиардеров из России.

Богатейшими людьми мира признаны:

  1. Илон Маск с состоянием $342 млрд;
  2. основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг с состоянием $216 млрд;
  3. основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $215 млрд;
  4. основатель и совладелец корпорации Oracle Ларри Эллисон с состоянием $192 млрд;
  5. Бернар Арно с состоянием $178 млрд.

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