Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Forbes
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся на первое место в глобальном рейтинге долларовых миллиардеров журнала Forbes. Состояние господина Маска увеличилось за год на $147 млрд. Бизнесмен не возглавлял список с 2022 года.
Фото: Alex Brandon / AP
Илон Маск сместил главу LVMH Бернара Арно, который стал богатейшим в мире человеком в прошлом году. Forbes впервые насчитал 3028 миллиардеров. В прошлом году в список вошел 2781 человек. Состояние 1422 человек увеличилось за год. 698 миллиардеров обеднели. 288 человек вернулись в список или попали в него впервые. В частности, в рейтинг попали 15 новых миллиардеров из России.
Богатейшими людьми мира признаны:
- Илон Маск с состоянием $342 млрд;
- основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг с состоянием $216 млрд;
- основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $215 млрд;
- основатель и совладелец корпорации Oracle Ларри Эллисон с состоянием $192 млрд;
- Бернар Арно с состоянием $178 млрд.