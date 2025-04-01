Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Forbes

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся на первое место в глобальном рейтинге долларовых миллиардеров журнала Forbes. Состояние господина Маска увеличилось за год на $147 млрд. Бизнесмен не возглавлял список с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Илон Маск сместил главу LVMH Бернара Арно, который стал богатейшим в мире человеком в прошлом году. Forbes впервые насчитал 3028 миллиардеров. В прошлом году в список вошел 2781 человек. Состояние 1422 человек увеличилось за год. 698 миллиардеров обеднели. 288 человек вернулись в список или попали в него впервые. В частности, в рейтинг попали 15 новых миллиардеров из России.

Богатейшими людьми мира признаны: