Старообрядцы поблагодарили Путина за упрощенный порядок получения гражданства

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий прокомментировал «Ъ» указ президента Владимира Путина об упрощенном получении гражданства для старообрядцев. Документ дает право получить паспорт по упрощенной схеме старообрядцам—участникам программы переселения. Митрополит поблагодарил президента за такую возможность, отметив, что указ «напрямую отражает интересы древлеправославных христиан, желающих вернуться на Родину».

«У старообрядцев непростая историческая судьба, но чувство Родины живо в их сердцах наряду с чувством русской традиции и культуры. Неудивительно, что старообрядцев, по каким-либо причинам оказавшихся за рубежом, тянет в свое благословенное Богом Отечество. Отрадно, что и государство способствует возвращению близких нам по духу исконно русских людей»,— сказал митрополит.

Он отметил, что указ предоставляет старообрядцам возможность «молиться и трудиться на родной земле для укрепления нашего Отечества».

Согласно указу президента, получить гражданство по упрощенному механизму смогут старообрядцы, переселяющиеся в регионы Дальневосточного федерального округа. Указ освобождает эту категорию участников программы от выполнения требований по постоянному проживанию в России и знанию русского языка и истории. Помимо старообрядцев право на упрощенное гражданство также имеют репатрианты (граждане СССР, родившиеся в РСФСР, граждане РФ, постоянно проживавшие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года, и другие).

Полина Мотызлевская, Павел Коробов