Путин упростил получение гражданства старообрядцами по программе переселения

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому старообрядцы, переселяющиеся на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Ранее программа не предполагала льгот по религиозному признаку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена указом президента в 2006 году. Ее цель — помочь вернуться людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. При переселении участники программы и члены их семей могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства и социальную поддержку (например, им выплачивается единоразовое пособие на обустройство и пособие по безработице).

Участники программы, получающие гражданство по упрощенной схеме, освобождаются от выполнения требований по постоянному проживанию в России и знанию русского языка и истории. Помимо старообрядцев право на упрощенное гражданство также имеют репатрианты (граждане СССР, родившиеся в РСФСР, граждане РФ, постоянно проживавшие за рубежом по состоянию 24 февраля 2022 года и др.).

Согласно президентскому указу, чтобы получить гражданство упрощенно старообрядцам потребуется ходатайство от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви. Сейчас эту кафедру занимает митрополит Корнилий (Титов).

На сайте программы по переселению Дальневосточный федеральный округ выделен как приоритетный для вселения.

Полина Мотызлевская