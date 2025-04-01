Швейцарии присматривают место в НАТО

С 1 апреля руководство деятельностью Минобороны Швейцарии официально перешло в руки нового главы Мартина Пфистера. Кадровые перестановки в правительстве страны не плановая процедура, а вынужденное решение, на которое Берну пришлось пойти в связи с мощной критикой в адрес экс-министра обороны Виолы Амхерд. Партийное большинство еще в начале года признало ее политику в области безопасности провальной и раскритиковало за сближение с НАТО и отход от нейтралитета, фактически вынудив чиновника уйти в отставку. Из заявлений нового министра обороны, впрочем, следует: если внутренние проблемы в Берне нацелены исправлять, то курс на сотрудничество с НАТО никто вспять поворачивать не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобороны Швейцарии Мартин Пфистер

Фото: Denis Balibouse, Reuters Глава Минобороны Швейцарии Мартин Пфистер

Фото: Denis Balibouse, Reuters

О том, что уходящую с поста главы Минобороны Виолу Амхерд сменит на этом посту 61-летний Мартин Пфистер, Федеральный совет (правительство) Швейцарии объявил еще 14 марта. А уже 1 апреля этот человек, имеющий звание полковника швейцарской армии и признавший недавно, что знает «казармы лучше, чем Федеральный дворец (здание национального парламента, где заседает правительство Швейцарии.— “Ъ”)», официально вступил в должность.

Господин Пфистер возглавил Минобороны в самый разгар внутриведомственного кризиса на фоне отставки его предшественницы Виолы Амхерд, которая ушла с поста из-за растущей критики как в адрес военного ведомства, так и в ее собственный. Руководство Минобороны обвиняли, например, в неспособности обеспечить стабильное вооружение швейцарской армии и других внутренних проблемах.

Апогея недовольство достигло в январе текущего года, когда Швейцарская народная партия (SVP) — крупнейшая политическая сила страны — открыто призвала Виолу Амхерд покинуть пост министра обороны «как можно скорее». Тогда в SVP ей предъявили целый ряд претензий, среди которых плохое управление армией, непрозрачное финансирование в структурах Минобороны, вялотекущие проекты в сфере вооружений, сокращение численности армии. Спустя всего несколько дней госпожа Амхерд сообщила, что в конце марта уйдет в отставку.

Критике подверглась и позиция главы ведомства по реэкспорту вооружений.

В октябре 2024 года госпожа Амхерд выступила за смягчение ограничений в отношении поставок в зоны конфликтов, на которые в стране действует запрет.

Она связывала это с необходимостью развивать оборонную промышленность Швейцарии. У членов SVP такой подход поддержки не нашел: они обвинили главу ведомства в «неправильной расстановке приоритетов», заявив, что допущение реэкспорта заказанных для Швейцарии вооружений на Украину «подрывает фундамент безопасной, нейтральной и свободной Швейцарии» (а таковой страна официально считается с 1815 года, когда этот статус был юридически закреплен и гарантирован положениями Венского конгресса).

В заявлении SVP отдельно упоминалось и сближение с НАТО, которое в партии назвали «угрозой нейтралитету». «Те, кто постепенно привязывает Швейцарию к НАТО, принимают тот факт, что молодые швейцарцы будут гибнуть за границей, а Швейцария окажется втянутой в иностранные конфликты»,— заявили тогда в партии.

Новые кадровые решения, впрочем, едва ли избавят швейцарцев от этих опасений. С момента выдвижения на пост члена федерального правительства Мартин Пфистер уже успел сделать ряд ярких заявлений, которые позволяют судить о его стратегическом видении отношений с НАТО. Так, в ходе своей первой встречи с журналистами в роли кандидата в Федеральный совет в феврале он заявил, что сотрудничество Швейцарии с альянсом — необходимый шаг для обеспечения безопасности страны.

«НАТО играет ключевую роль в европейской безопасности»,— подчеркнул господин Пфистер, добавив, что Берну необходимо «максимально использовать все возможности взаимодействия с НАТО».

Речь прежде всего о партнерских проектах в системе NSPA — исполнительного органа Агентства НАТО по обеспечению и закупкам. В настоящее время Берн участвует в трех партнерских проектах: по поддержке и закупкам Patriot Support Partnership, а также по поддержке ракет AMRAAM и Stinger.

Господин Пфистер также дал понять, что поддерживает ускоренные темпы наращивания военного бюджета и выступает за устранение пробелов в оснащении швейцарской армии. Иными словами, все говорит о том, что Мартин Пфистер намерен продолжить линию своей предшественницы на укрепление обороноспособности страны и ее сближение с Североатлантическим альянсом.

Символичным в этом смысле стал обмен подарками между экс-главой и новым руководителем Минобороны. 28 марта госпожа Амхерд вручила своему преемнику книгу норвежской писательницы Анне Хольт «Неизбежная смерть» (Ein notwendiger Tod), в которой среди прочего затрагивается тема угрозы нападения на Норвегию со стороны России. Экс-министр назвала книгу «увлекательной» и сказала, что в ней раскрываются многие актуальные темы.

Между тем одной из первых задач, реализацией которых Мартин Пфистер займется на новом посту, как ожидается, станет разработка первой в истории страны стратегии национальной безопасности.

Она и покажет, куда правительство и Мартин Пфистер, в частности, планируют привести Швейцарию в долгосрочной перспективе.

Анастасия Домбицкая