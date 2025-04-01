Чистая прибыль «КамАЗа» в 2024 году упала в 28 раз

По итогам 2024 года чистая прибыль компании «КамАЗ» уменьшилась в 28 раз и составила 731 млн руб. В 2023 году прибыль организации превысила 20,4 млрд руб. Информация об этом появилась в финансовой отчетности компании по МСФО.

Как сообщили в пресс-службе «КамАЗа», результаты прошлого года были «ожидаемыми и прогнозируемыми», а на чистую прибыль повлиял рост процентных расходов и налога на прибыль из-за перерасчета налогов по ставке 25%.

Сейчас компания продолжает программу по импортозамещению и модернизации производства.

Ранее компания «ВБК Восток» запустила импортозамещающее производство тормозных механизмов для грузовиков КамАЗ, ГАЗ и прицепной техники.

Диана Соловьёва