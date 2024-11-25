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Компания из Челнов запустила импортозамещающее производство тормозов для КамАЗов

В Набережных Челнах компания «ВБК Восток» запустила импортозамещающее производство тормозных механизмов для грузовиков КамАЗ, ГАЗ и прицепной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции для покупки производственного оборудования составили 127 млн руб. Из них 100 млн руб. ФРП предоставил в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты». Компания также планирует инвестировать 50 млн руб. в программу локализации компонентов.

Участок для производства тормозных механизмов открыли в Камском индустриальном парке «Мастер». Объем выпуска продукции после выхода на проектную мощность составит до 95 тыс. изделий в год. Это позволит компании занять до 34% российского рынка дисковых тормозных систем для грузовых автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе, ранее до 100% подобных механизмов приходилось на импорт. Запуск производства тормозов позволит снизить долю импорта.

Диана Соловьёва

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