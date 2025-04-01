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Коммерсантъ FM
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Экономисты подсчитали мировой ущерб от тарифов Трампа

Аналитики Института развивающихся экономик Организации внешней торговли Японии (JETRO) оценили ущерб, который могут нанести мировой экономике импортные пошлины Дональда Трампа. С учетом ответных мер тарифы снизят мировой ВВП в 2027 году на 0,6%. Если учитывать, что МВФ прогнозирует мировой ВВП в 2027-м на уровне $127 трлн, ущерб от тарифов Трампа составит около $763 млрд.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В свои расчеты японские экономисты включили уже введенные 20-процентные пошлины на многие китайские товары, продукцию из Мексики и Канады, а также 25-процентные на импорт автомобилей. Наибольший ущерб мировой экономике, по мнению JETRO, нанесут автомобильные тарифы. А самым пострадавшим от тарифной политики Трампа государством станут сами США: в 2027 году ВВП страны будет на 2,7% ниже, чем прогнозировалось ранее. Введение высоких импортных пошлин ударит и по доходам американских домохозяйств, поскольку новые тарифы приведут к росту розничных цен. По оценкам экономистов Йельского университета, только автомобильные тарифы снизят среднегодовой доход американских домохозяйств на $492–615. Сейчас этот доход составляет около $65 тыс.

Подробнее о новых пошлинах — в материале «Ъ» «Экспорт автомобилей в США притормозят пошлинами».

Евгений Хвостик

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