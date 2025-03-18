Украинский боевик получил 16 лет колонии за теракт в Курской области

Военнослужащего 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ солдата Романа Батерева признали виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года Батерев в составе подразделений ВСУ незаконно пересек государственную границу России. В селе Уланок Суджанского района Курской области он запугивал местных жителей, незаконно занимал частные дома, препятствовал эвакуации гражданских, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.

В сентябре 2024 года в ходе боевых действий террориста задержали военнослужащие российской армии.

На прошлой неделе суд вынес приговоры за теракты в Суджанском и Кореневском районах шестерым украинским военным и одному грузинскому наемнику.

Юрий Голубь