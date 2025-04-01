Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 апреля

11:31. Сегодня с 14:00 до 18:00 на полигоне в Яковлевском округе Белгородской области будут проходить плановые работы. Об этом сообщили в местной администрации.

11:22. Дроноводы 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки «Север» выявляют и уничтожают военные объекты, боевую технику, вооружение и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

09:32. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли пять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 60 боеприпасов и 11 БПЛА. В результате никто не пострадал, разрушения установлены в двух частных домовладениях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:24. В рамках расследования уголовного дела о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) следователи СКР зафиксировали очередную атаку ВСУ на Курскую область. Так, 29 марта вблизи деревни Новая Николаевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства на трактор, выполнявший сельхозработы. В результате был ранен водитель. В тот же день в селе Нехаевка мирный житель пострадал при наезде трактора на взрывное устройство, заложенное в августе 2024 года. Об этом сообщили в ведомстве.

07:03. В Белгородской области на участие в кадровом проекте для ветеранов СВО «Сталь» поступило 345 заявок, в том числе 26 от кавалеров ордена Мужества. Сегодня начинается второй этап — трехдневное тестирование. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

06:35. Белгородские власти запустили чат-бот для помощи жителям Ракитянского и Краснояружского районов, которые покинули временно свои жилища. Используя его, можно получить полезную информацию, ответы на вопросы, которые часто задают жители. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.