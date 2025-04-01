Telegram получил почти 100 млн рублей на первоапрельских кирпичах

Telegram распродал 7 тыс. виртуальных первоапрельских подарков в виде кирпича за полчаса, следует из данных мессенджера. Общая сумма проданных подарков может составлять почти 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram Фото: Telegram

Продажа лимитированных кирпичей началась сегодня, 1 апреля, в 1:57 мск. В 2:31 все 7 тыс. доступных подарков были распроданы. Один кирпич можно было приобрести за 5 тыс. звезд (валюта, которой можно оплачивать цифровые товары и услуги в Telegram). Стоимость такого количества звезд варьируется в зависимости от устройства. Владельцы iPhone могут купить их за 13 690 руб. На устройствах на Android такое количество баллов обойдется в 8229 руб. Так, на продаже кирпичей Telegram заработал от 58 млн до 95,8 млн руб.

Полученный подарок в виде красного кирпича с надписью «1 apr» можно было закрепить в своем профиле в мессенджере. Также его можно было бы перепродать на аукционе в Telegram или обменять на звезды, но по меньшему курсу.

14 февраля Telegram выпустил виртуальные подарки в виде кулона в форме сердца за 10 тыс. звезд. Всего было выпущено 2 тыс. единиц, они были распроданы за 6 минут. В тот же день пользователи за 21 минуту раскупили 5 тыс. подарков в виде браслета за ту же стоимость.

По словам основателя Telegram Павла Дурова, число активных пользователей площадки превысило 1 млрд человек в месяц. 19 марта он сообщил, что теперь Telegram находится на втором месте по популярности среди мессенджеров, не считая WeChat, рассчитанный на китайскую аудиторию.

О стоимости продвижения в мессенджере — в материале «Ъ FM» «Реклама записывается в Telegram».