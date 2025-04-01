«Ресурс групп» стал единственным претендентом на покупку 30% доли НПАТ

На отбор инвестора для покупки 30% доли акций крупнейшего пассажирского перевозчика региона АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) поступила только одна заявка. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказали в минтрансе Нижегородской области 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Единственным претендентом стало ООО «РТ Лайн — общественный транспорт». Компания входит в холдинг «Ресурс групп». Как писал «Ъ-Приволжье», ранее заместитель гендиректора ООО «Ресурс групп» Юрий Волков участвовал в правительственных совещаниях, касающихся НПАТ. В том числе, региональные власти поручили потенциальному инвестору проработать вопрос сокращения управленческих затрат НПАТ на сумму, сопоставимую с вознаграждением компании, которая будет управлять предприятием.

Окончательные итоги отбора подведут 3 апреля.

По данным «Спарк Интерфакс», ООО «РТ Лайн — общественный транспорт» зарегистрировано в Москве в 2020 году. Генеральный директор — Надежда Залесская. Это предприятие является одним из учредителей московской автономной некоммерческой организации «Общественный транспорт», созданной в 2024 году. Среди других учредителей АНО — нижегородские предприятия «ПАЗ» и «Нижэкотранс» (совместное российско-белорусское предприятие, которое производит электробусы и трамваи для Нижнего Новгорода).

Ирина Швецова