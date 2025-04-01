Полимеры показали рост

«Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) опубликовал консолидированную отчетность по МСФО и РСБУ за 2024 год. Чистая прибыль по МСФО выросла на 85%, до 30,8 млн рублей, при увеличении выручки на 14,1% — до 269,7 млрд рублей. По РСБУ чистая прибыль превысила 31,7 млрд рублей, показав рост более чем на 40%. Эксперты разошлись во мнениях о перспективах компании. Одни указывают на серьезные риски, включая технологические сложности из-за ухода западных вендоров с проекта ЭП-600, а также судебные споры с иностранными кредиторами и конфликты с подрядчиками. Другие эксперты полагают, что НКНХ справится с возможными вызовами благодаря внутренней оптимизации и собственным специалистам, ранее работавшим с иностранными технологиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этиленовый комплекс ЭП-600 Нижнекамского предприятия СИБУРа

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Этиленовый комплекс ЭП-600 Нижнекамского предприятия СИБУРа

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» опубликовало консолидированную финансовую отчетность за 2024 год. По данным отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), предприятие увеличило прибыль на 85%, с 16,6 млрд руб. до 30,8 млрд руб. Выручка компании выросла на 14,1%, с 236,2 млрд руб. до 269,7 млрд руб. в 2024 году.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России и Европы, входит в группу ПАО «СИБУР Холдинг». Основано в 1967 году в Нижнекамске. НКНХ производит более 700 тыс. тонн каучуков, а также 700 тыс. тонн пластиков в год. Продукция предприятия применяется в автомобилестроении, медицине и сельском хозяйстве.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации.— «Ъ Волга-Урал») за год увеличился на 2,3%, составив 71,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 3,1%: с 29,5% до 26,4% в 2024 году.

Чистая прибыль по РСБУ существенно выросла более чем на 40%, достигнув 31,7 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась с 74,6 млрд до 65,5 млрд рублей, а выручка увеличилась на 13,7%, до 258,8 млрд руб. Коммерческие расходы в 2024 году увеличились с 6 млрд до 4,8 млрд рублей, а управленческие расходы уменьшились с 9,8 млрд до 3,9 млрд рублей. Прибыль осталась практически на том же уровне — 56,7 млрд рублей против 57 млрд рублей годом ранее.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что ключевыми рисками для компании могут стать технологические сложности из-за ограниченного доступа к западным технологиям, затяжные судебные споры с иностранными кредиторами и конфликты с подрядчиками. Несмотря на значительный рост чистой прибыли, дальнейшая стабильность финансовых показателей будет зависеть от способности предприятия минимизировать внешние и внутренние угрозы.

Реализация проекта ЭП-600, на который было направлено около 200 млрд руб., проходит в условиях отсутствия поддержки западных лицензиаров и вендоров. Как отмечает Ярослав Кабаков, это создает серьезные технологические сложности, поскольку зарубежные компании традиционно предоставляли не только оборудование, но и уникальные ноу-хау, воспроизвести которые в сжатые сроки крайне затруднительно. Санкционные ограничения усугубляют ситуацию, повышая риски задержек, роста затрат и снижения конкурентоспособности предприятия.

Финансовые трудности компании могут дополниться судебными разбирательствами с европейскими кредиторами. Сейчас НКНХ оспаривает в Арбитражном суде Татарстана требования немецких банков — Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wrttemberg. В 2018 году консорциум из пяти европейских банков, включая указанные, предоставил предприятию два кредита на сумму более €1 млрд для строительства этиленового комплекса и электростанции. По словам Ярослава Кабакова, подобные споры ограничивают доступ к международному финансированию, что может сказаться на модернизации производства.

Эксперт добавил, что судебные конфликты предприятия с подрядчиками добавляют еще один слой неопределенности и нестабильности. Одним из наиболее значительных исков, с которыми столкнулся «Нижнекамскнефтехим» в последнее время, стало требование бывшего подрядчика — казанского ООО «СК Экострой» — о взыскании 612 млн руб. В пресс-службе НКНХ «Ъ Волга-Урал» пояснили, что подрядчик был отстранен от строительно-монтажных работ в декабре 2023 года в связи с неоднократным нарушением условий контракта, включая срыв сроков и невыполнение согласованных объемов, что привело к образованию задолженности со стороны подрядчика. В пресс-службе подчеркнули, что предприятие уже направило подрядчику встречную претензию на сумму, превышающую заявленные исковые требования, и теперь стороны ведут переговоры для урегулирования спора.

По мнению эксперта, несмотря на возможные риски, при сохранении текущих тенденций, включая оптимизацию затрат и стабильный спрос, прибыль предприятия за I квартал 2025 г. останется на уровне 2024 г. или покажет умеренный рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этиленовый комплекс ЭП-600 Нижнекамского предприятия СИБУРа

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Этиленовый комплекс ЭП-600 Нижнекамского предприятия СИБУРа

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Главный редактор информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин в беседе с «Ъ Волга-Урал» высказал положительный прогноз. Он отметил, что текущие судебные разбирательства вряд ли окажут существенное влияние на операционную деятельность компании. Он добавил, что СИБУР обладает собственной квалифицированной командой, способной осуществить запуск подобных объектов без участия лицензиаров.

«Многие из специалистов СИБУРа ранее проходили обучение у тех же вендоров и имеют опыт реализации аналогичных проектов», — отметил эксперт.

Эксперт также отметил, что проблем с подбором стандартного оборудования на предприятии нет. Отказы специфического оборудования также не представляют существенного риска, поскольку относятся к форс-мажорным обстоятельствам. Тем не менее такие обстоятельства могут повлечь за собой длительный простой независимо от договорных обязательств вендора.

По оценке эксперта, в 2025 году ключевым фактором для предприятия станет динамика спроса на полимеры и каучуки. В январе — феврале шинное производство в России демонстрировало спад, хотя отраслевые игроки сохраняют оптимизм. Выпуск каучуков в этот период, напротив, показал рост. Эксперт предполагает, что в первом квартале НКНХ может показать хорошие финансовые результаты, однако в дальнейшем многое будет зависеть от рыночного спроса.

В конце 2024 года «Нижнекамскнефтехим» завершил строительство нефтехимического комплекса ЭП-600. Общий объем инвестиций в проект превысил 200 млн руб., что позволило удвоить мощности по производству этилена и его производных. В январе 2025 года на комплексе произвели первые тонны пропилена, а к концу месяца выпустили первую партию этилена высшего сорта. Одно из ключевых направлений развития компании сейчас — создание полной стирольной цепочки, включающей производство этилбензола, стирола и полистирола. Планируется, что реализация этого проекта закроет потребности России в полистироле и АБС-пластиках. Объем инвестиций в развитие стирольного кластера превышает 180 млн руб.

Влас Северин