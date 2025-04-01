Областной центр крови выселяют из центра Нижнего Новгорода

Нижегородский областной центр крови начал освобождать здание на улице Варварской в центре Нижнего Новгорода. Днем 1 апреля рабочие выносят вещи и мебель из здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова Фото: Александра Викулова

Как выяснил «Ъ-Приволжье», пока не известно, где и когда центр крови возобновит свою работу. Ранее планировалось, что он переедет ближе к станции переливания крови на улице Родионова, но там пока нет для него помещений. Одним из вариантов для размещения центра крови может стать фармацевтический кластер, который еще только планируется построить. Пока в медицинском учреждении начитают демонтировать оборудование для производства препаратов крови.

Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что переселение центра крови связано с будущим строительством отеля «Телеграф». В областном минздраве говорили, что пятиэтажное здание центра находится в аварийном состоянии и работать в нем опасно. Также отмечалось, что в здании находится спиртохранилище объемом 10 т., что также может быть опасно.

Ранее ради строительства отеля по соседству с центром крови снесли новый магазин «Книжный Новгород», который с момента открытия успел поработать менее двух лет.

Андрей Репин