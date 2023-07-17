Инвесторы собрались у кремля

Нижегородское минимущества в первой инстанции выиграло суд с ООО «Алексеевский ряд», которое владеет магазином «Книжный Новгород» на Алексеевской улице недалеко от Нижегородского кремля. Владельца обязали снести открывшийся в начале года книжный магазин и вернуть министерству свободный от строения земельный участок. В перспективе он может войти в проект развития прилегающей территории — на соседней улице Пискунова пятизвездный отель намерена построить компания «Эстейт Инвест» предпринимателя Алексея Васина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый книжный магазин в центре Нижнего Новгорода могут демонтировать по суду

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Новый книжный магазин в центре Нижнего Новгорода могут демонтировать по суду

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подконтрольное нижегородскому предпринимателю Дмитрию Володину ООО «Алексеевский ряд» проиграло суд с властями по освобождению земельного участка на Алексеевской улице, 2. На протяжении многих лет по этому адресу располагался торговый павильон «Алексеевские ряды», однако затем его переделали в книжный магазин «Книжный Новгород». Он открылся в начале этого года, но еще в ноябре 2022 года минимущества Нижегородской области подало иск об освобождении земельного участка под магазином площадью 451 кв. м.

Как следует из недавно опубликованного судебного решения, договор аренды участка под размещение нестационарного объекта (НТО) был расторгнут еще в 2018 году, однако ООО «Алексеевский ряд» долгое время его не возвращало арендодателю.

В результате организацию обязали в течение месяца после вступления решения в законную силу снести временный торговый павильон и вернуть министерству участок в первозданном виде. Владельцы книжного магазина обжаловали решение суда и параллельно подали иск к администрации Нижнего Новгорода, чтобы обязать ее заключить новый договор на земельный участок, однако городские чиновники уже подготовили ответ, что он был исключен из схемы размещения НТО. Ранее представители областного правительства просили владельцев павильона благоустроить его к 800-летию Нижнего Новгорода во что-нибудь приличное, однако несколько запоздавшее открытие нового книжного магазина не спасло его от угрозы сноса. Дмитрий Володин не стал комментировать тяжбы с властями.

Близкие к нему источники говорят, что коммерсант вложил в реконструкцию «Книжного Новгорода» около 90 млн руб.

В минимущества также воздержались от комментариев до решения апелляционного суда, заседание состоится в середине августа.

За судебным процессом внимательно следят девелоперы с соседней площадки на улице Пискунова — компания «Эстейт Инвест» разработала концепцию строительства отеля на 140 номеров. Владелец и директор «Эстейт Инвеста» — Алексей Васин, по сообщениям российских СМИ, управляет активами семьи заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. Ранее господин Васин выкупил у Дмитрия Володина недостроенное здание на Алексеевской улице и построил на месте бывшего Дома крестьянина бизнес-центр «Корнер плейс».

По словам представителя компании Максима Полозова, в продолжение развития этого квартала они планируют создать пятизвездную гостиницу, и если суды решат освободить соседний участок на Алексеевской улице от самовольного книжного магазина, то компания-инвестор сможет предоставить органам власти свои предложения по использованию этой земли и готова поучаствовать в приобретении прав.

Максим Полозов также считает, что расположенный за самовольным книжным павильоном виварий Нижегородского областного центра крови с множеством подопытных животных и его спиртохранилище объемом 10 тонн не добавляют туристической привлекательности исторической части Нижнего Новгорода, такие производства следует выносить за пределы города. Эта идея, по его словам, обсуждается вместе с правительством. В минздраве Нижегородской области подтвердили, что «на экспертном уровне» изучается вопрос по выносу станции переливания крови из центра города.

«Пока никто никуда не переезжает, но в перспективе мы хотим модернизировать производство препаратов крови и расширить их номенклатуру», — отметил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Роман Кряжев