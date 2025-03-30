Линейка кроссоверов Haval Pro заняла четверть продаж этой марки в Петербурге

На этой неделе в дилерских центрах Петербурга появилась в продаже четвертая по счету модель линейки китайского бренда Haval Pro — кроссовер H7. Он выходит на российский рынок в трех комплектациях: Elite, Premium и Tech-Plus. О поступлении новинки в автосалоны города сообщили в пресс-службе дилерского центра «Аларм-Моторс». До конца месяца там ожидают поставку еще около 20 экземпляров Haval H7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты авторынка, в текущем году с тремя моделями линейка Haval Pro впервые перешагнула показатель в 25% от общего объема продаж Haval в Петербурге. Именно такие показатели были зафиксированы в январе-феврале 2025-го: в первом месяце года доля составила 27%, в феврале — 25%. Ранее лучший результат был в октябре и декабре прошлого года и составлял 24%. На три модели за два месяца 2025 года пришлось более 330 реализованных автомобилей.

При этом аналитики полагают, что кроссовер Haval Н7 может заинтересовать и владельцев авто из линейки Haval City. В частности, как не исключают в «Аларм-Моторс», при покупке Н7 клиенты будут готовы сдавать в зачет трейд-ин автомобили Haval Jolion, Dargo или М6.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что итогам января-февраля 2025 года китайский Haval по общему объему продаж в Петербурге впервые обошла отечественная Lada.

Андрей Цедрик