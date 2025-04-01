РЭО вложит свыше 100 млрд рублей в сортировку и переработку мусора

Российский экологический оператор (ППК РЭО) предоставит льготное финансирование в размере более 100 млрд руб. новым проектам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые будут построены в 19 российских регионах без проведения конкурсных процедур. Всего в соответствии с распоряжением правительства №?649-р будет создано 36 новых объектов (см. «Ъ» от 27 марта). Концессионные соглашения по всем объектам должны быть заключены до конца мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Распоряжением утвержден перечень организаций, с которыми регионами могут быть заключены концессионные соглашения без проведения конкурса. Сегодня определены 25 организаций для 19 субъектов РФ. Финансовое обеспечение указанных проектов планируется в рамках программы льготного финансирования РЭО в объеме до 95% от объема инвестиций, подтвержденного заключением государственной экспертизы. Общий объем инвестиций со стороны РЭО составит более 100 млрд руб. Наблюдательным советом РЭО данным проектам будет отдан приоритет при принятии решений о льготном финансировании»,— сообщили в пресс-службе РЭО.

В перечень, утвержденный распоряжением, вошли 19 регионов: Приморский, Алтайский, Красноярский, Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская, Калининградская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Коми. В этих субъектах будет построено 36 объектов ТКО общей мощностью обработки 5 млн тонн, утилизации 2,103 млн тонн, размещения 3,765 млн тонн.

Необходимость заключения соглашений без конкурса в ППК РЭО объяснили требованиями к своевременному достижению показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и проблемами, с которыми столкнулись регионы при проведении конкурсных процедур по заключению концессионных соглашений.

Анна Королева