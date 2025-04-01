РЭО вложит свыше 100 млрд рублей в сортировку и переработку мусора
Российский экологический оператор (ППК РЭО) предоставит льготное финансирование в размере более 100 млрд руб. новым проектам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые будут построены в 19 российских регионах без проведения конкурсных процедур. Всего в соответствии с распоряжением правительства №?649-р будет создано 36 новых объектов (см. «Ъ» от 27 марта). Концессионные соглашения по всем объектам должны быть заключены до конца мая 2025 года.
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«Распоряжением утвержден перечень организаций, с которыми регионами могут быть заключены концессионные соглашения без проведения конкурса. Сегодня определены 25 организаций для 19 субъектов РФ. Финансовое обеспечение указанных проектов планируется в рамках программы льготного финансирования РЭО в объеме до 95% от объема инвестиций, подтвержденного заключением государственной экспертизы. Общий объем инвестиций со стороны РЭО составит более 100 млрд руб. Наблюдательным советом РЭО данным проектам будет отдан приоритет при принятии решений о льготном финансировании»,— сообщили в пресс-службе РЭО.
В перечень, утвержденный распоряжением, вошли 19 регионов: Приморский, Алтайский, Красноярский, Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская, Калининградская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Коми. В этих субъектах будет построено 36 объектов ТКО общей мощностью обработки 5 млн тонн, утилизации 2,103 млн тонн, размещения 3,765 млн тонн.
Необходимость заключения соглашений без конкурса в ППК РЭО объяснили требованиями к своевременному достижению показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и проблемами, с которыми столкнулись регионы при проведении конкурсных процедур по заключению концессионных соглашений.