Расписки «О'кей» на Мосбирже росли более чем на 18%

По итогам 2024 года группа «О'кей» получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,988 млрд руб. против 2,878 млрд руб. убытка годом ранее. Показатель EBITDA ритейлера вырос на 20,3%, до 20,485 млрд руб., общая выручка — на 5,5%, до 219,358 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 7,9%, до 51,4 млрд руб., в компании объяснили это «эффективным управлением закупками и оптимизацией уровня товарных потерь», следует из пресс-релиза (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На фоне публикации отчетности стоимость глобальных депозитарных расписок компании на Московской бирже росла более чем на 18%. По состоянию на 12:55 по мск расписки «О'кей» росли в цене на 10,74%, до 32,79 руб. за бумагу.

В декабре 2024 года стало известно, что люксембургская O'Key Group S.A. передаст российскому менеджменту сеть гипермаркетов «О'кей», сконцентрировавшись на развитии сети дискаунтеров «Да!». Покупателем может стать ООО «РБФ Ритейл». «О`кей» — один из заметных продовольственных ритейлеров России. В конце марта 2025-го акционеры ГК «О'кей» утвердили решение о редомициляции из Люксембурга в Россию.

О планах компании — в материале «Ъ» «Менеджменту сказали "О'кей"».