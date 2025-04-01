«Американской баскетболистке Бриттни Грайнер повезло меньше»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, кому из атлетов и каким образом удалось избежать тюремного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Sam Navarro Imagn Images / Reuters Фото: Bikas Das / AP Следующая фотография 1 / 3 Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Sam Navarro Imagn Images / Reuters Фото: Bikas Das / AP

Старая пословица гласит: от сумы и тюрьмы не зарекайся. Список спортсменов, которые в одну секунду потеряли карьеру, оказавшись за решеткой, настолько длинный, что даже если просто перечислять всех, эфирного времени точно не хватит. Но этот список вполне мог быть еще длиннее, если бы не стечение обстоятельств. Некоторые атлеты прошли буквально по краю и чудом не оказались за решеткой.

Начнем с суперзвезды футбола Лионеля Месси. Он скрыл от налогов в Испании более €4 млн. Игрока поймали за руку, судили и приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Не сел Лео только благодаря испанскому законодательству, которое позволяет отбывать сроки до двух лет условно. Правда, заплатить пришлось немало — сам Месси влетел на штраф €2 млн, а его отец Хорхе, который помогал сыну в этой истории, заплатил €1,5 млн. Вообще известных людей спорта, которые бегали от налогов, немало. Тут и бывший наставник нашей сборной Гус Хиддинк, представители тенниса Штеффи Граф и Борис Беккер. Но такой суммы, как Месси, за подобный проступок не заплатил никто.

Великий Диего Марадона тоже уходил от налогов, но чуть не получил срок совсем по другим причинам. Хранение наркотиков и стрельба по журналистам вылились в приговор на два года и 10 месяцев. За решеткой звездный футболист провел всего несколько дней. Американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая играла в российском клубе «УКМК Екатеринбург», повезло значительно меньше. Ее задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками в багаже и приговорили к девяти годам лишения свободы. Но истерика на родине спортсменки сделала свое дело — ее обменяли на осужденного в США российского предпринимателя Виктора Бута. Так что вместо девяти лет Грайнер провела в местах лишения свободы девять месяцев.

Но одна из самых невероятных историй, в которой главный герой избежал тюрьмы, произошла с бывшим нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Он сначала обвинялся в нападении с ножом на своего двоюродного брата, а затем всплыла история с контрабандой наркотиков, причем в особо крупном размере. В Голландии игрока приговорили к семи с половиной годам заключения. Но он при этом продолжал выходить на поле в футболке «Спартака». А когда его арестовали в Дубае, Промес умудрился не только договориться с властями Арабских Эмиратов об освобождении, но и подписать контракт с местной футбольной командой, где играет до сих пор.

Владимир Осипов