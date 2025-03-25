ООО «Совтехэко» и ООО «Дон-строй» благоустроят два парка в Воронежской области

Администрации Поворинского и Калачеевского районов Воронежской области подвели итоги торгов по выбору подрядчиков для обновления городских пространств. Победителями стали воронежские компании: ООО «Совтехэко», которое по итогам электронного аукциона благоустроит за 83,7 млн руб. Парк Победы в городе Поворино, и ООО «Дон-строй», одержавшее верх в открытом конкурсе и взявшееся за 79,5 млн руб. провести первый этап благоустройства центральной части города Калач. В аукционе участвовала ещё одна компания, предложившая более высокую цену. В конкурсе было пять участников: четыре — оценили свои услуги дешевле победителя, но проиграли по другим критериям. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Оба проекта стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Из опубликованных на портале документов следует, что в поворинском парке на площади 2,1 га в рамках первого этапа появятся сцена, павильон, два торговых объекта, а также фонтан, озеленение и тротуарные дорожки. На втором этапе предполагается организация таких объектов, как входная группа, «Сенсорный сад» и «Сад памяти», беседки, кафе, тир и площадка для спорта. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2025 года.

Центральным элементом проекта «Сердце Калача» станет мемориал павшим в Великой Отечественной войне, возведение которого включает монтаж монолитных стен, лестниц и плит основания. В городском пространстве также пройдут подготовительные работы, устройство тротуаров, площадок и покрытий, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация водоснабжения и водоотведения. Срок выполнения работ — до 20 октября 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Совтехэко» зарегистрировано в 2008 году в Воронеже с уставным капиталом 15,2 тыс. руб. для инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, а также предоставления технических консультаций в этих областях. Директор и единственный собственник — Борис Чубур. Выручка по итогам 2023 года — 79 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

ООО «Дон-строй» зарегистрировано в 2010 году в воронежском Павловске с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и единственный владелец — Владимир Калинин. Выручка в 2023 году — 1,5 млрд руб. чистая прибыль — 12 млн руб.

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Юрий Голубь

Юрий Голубь