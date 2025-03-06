В воронежском Павловске ищут подрядчика по благоустройству набережной

Администация Павловска (Павловский район Воронежской области) объявила открытый конкурс по поиску подрядчика для благоустройства городской набережной реки Дон. Согласно документам торгов, начальная цена составляет 111,2 млн руб., подведение итогов намечено на 25 марта.

Эти работы станут первым этапом благоустройства набережной. Обновить планируется два участка площадью 200 кв. м 28,4 тыс. кв. м в районе улицы Пристань. Здесь должно появиться общедоступное городское пространство с рекреационными и пешеходными зонами, автомобильными проездами, инженерными коммуникациями. Будут смонтированы дорожные покрытия, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы и наружные сети водоснабжения и канализации, проведено озеленение. Работы необходимо завершить до 1 ноября 2025 года. Автор проектной документации — ООО «Вофф-дизайн», компания получила контракт через электронный аукцион в прошлом году за 1,5 млн руб.

Проект «Легенды Дона» стал одним из четырех победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России в 2024 году. Общая финансовая поддержка Воронежской области из федерального бюджета на реализацию всех выбранных проектов в 2025–2026 годах, как сообщалось ранее, составит 320 млн руб.

В конце февраля администрации Поворинского и Калачеевского районов Воронежской области также объявили электронные аукционы по выбору подрядчика для обновления городских пространств, чьи проекты стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Мария Старикова