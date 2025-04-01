Жертва Джеффри Эпштейна говорит, что она при смерти после ДТП с автобусом

Вирджиния Джуффре, жертва сексуализированного насилия финансиста Джеффри Эпштейна, заявила, что попала в ДТП и находится при смерти. Об этом в минувшее воскресенье она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вирджиния Джуффре

Фото: Zuma \ TASS Вирджиния Джуффре

Фото: Zuma \ TASS

«Когда водитель школьного автобуса несется на вас со скоростью 110 км/ч… неважно, из чего сделан ваш автомобиль, он все равно что консервная банка. У меня отказала почка, мне дали четыре дня жизни и перевели в специализированную урологическую больницу»,— написала госпожа Джуффре, приложив свое фото с больничной койки.

Полиция Западной Австралии сообщила сегодня, 1 апреля, что ДТП с автобусом в регионе действительно было. Оно произошло еще 24 марта. При этом в полиции заявили, что это была «небольшая авария», в которой не было пострадавших. За рулем легкового автомобиля, по данным полиции, находилась 41-летняя женщина, что совпадает с возрастом госпожи Джуффре.

Американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. В августе того же года он покончил с собой в тюрьме.

Среди тех, кто заказывал услуги Джеффри Эпштейна, упоминался в том числе и британский принц Эндрю. В августе 2021 года иск к нему подала Вирджиния Джуффре. В 2022 году они достигли внесудебного соглашения.

Кирилл Сарханянц