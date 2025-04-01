В Рыбинске расторговали землю под колесо обозрения

В Рыбинске нашли арендатора земельного участка на Волжской набережной, который предназначен для аттракциона. Об этом сообщает рыбинское издание «Черемуха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Аукцион состоялся 31 марта, в нем участвовали два физических лица. Победителем торгов стала Татьяна Солодова, предложившая платить почти 1,7 млн руб. в год за аренду. Госпожа Солодова зарегистрирована как ИП 21 марта 2025 года, ранее она была учредителем и руководителем компании по торговле автодеталями.

Об установке колеса обозрения в Волжском парке заговорили еще в 2021 году, тогда аттракцион планировал разместить арендатор городского сквера — Тимур Габбасов. Он и стал вторым участником аукциона.

Алла Чижова