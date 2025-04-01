Российские вина побродят по ресторанам
Пользуется ли спросом отечественная продукция у гостей
С 1 апреля в винных картах ресторанов должно быть не менее 20% отечественных напитков. Это прописано в новых рекомендациях по оформлению меню для предприятий общепита. Среди обязательных элементов — наименование на русском языке, указание производителя, страны происхождения и года урожая. По оценке Минсельхоза, этот шаг должен способствовать импортозамещению иностранных вин. “Ъ FM” обсудил со столичными рестораторами, насколько востребована отечественная продукция. Тему продолжит Александр Мезенцев.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Документ «впервые описывает лучшие практики по оформлению винных карт», сообщили в пресс-службе Роскачества. При этом ГОСТ носит рекомендательный характер. По данным Минсельхоза, в 2024-м российские винодельни выпустили почти 600 млн л продукции, что на 15% больше, чем годом ранее. Помимо крупных производителей в Краснодаре и Крыму, на рынке появляются и небольшие винодельни, например, выпускающие Pinot Noir и Chardonnay в бургундском стиле. Винный критик Денис Руденко отмечает, что производство отечественных напитков растет, однако потребительский спрос остается низким: «Российское вино уже имеет достаточно неплохой статус в глазах покупателей. Но говорить о замещении в том плане, что мы можем воспроизвести те же самые вкусы и ароматы, конечно, не приходится, этого никогда не будет.
Если речь о том, что надо по объемам заменить зарубежную продукцию, то в ближайшее время этого не произойдет по одной простой причине: у нас просто нет достаточного количества виноградников.
Виноделие — это деятельность, которая требует серьезных, больших инвестиций. При этом возврат, какая-то первая выручка появляется только через пять-семь лет».
В то же время, по мнению рестораторов, посетители заведений привыкли к импортным маркам и не готовы менять предпочтения, особенно с учетом цены качественных российских вин. Она остается завышенной из-за себестоимости и необходимости субсидирования. Совладелец ресторана Delicatessen Вячеслав Ланкин отмечает, что интерес к отечественной продукции постепенно растет, но для формирования привычки у потребителей потребуется время: «В принципе есть достойные позиции, которые можно смело включить в винную карту. Они дороже из-за субсидий и дотаций. Это долгая дорога. Чтобы сформировать спрос, надо долго работать над этим, как и над любой позицией. Когда-то и виски, и бурбон не пили.
Вся эта история могла бы хорошо комплексно работать с рекламой, обучающими программами, популяризацией среди россиян. Чтобы был спрос, должны быть заинтересованность в продукте и знание о нем».
В последние годы правительство повышает пошлины на вино из недружественных стран. В августе 2024-го ставка выросла до 25%, это не менее $2 за литр. Однако, по мнению основателя ресторанов «Мясо и Рыба» Сергея Миронова, эти меры недостаточны, чтобы потребители массово переключились на российские вина: «Пока они не пользуются серьезным спросом. Обычно если в ресторане 20% таких позиций, то реальное потребление отечественных напитков где-то 10% от общего потребления вина. Исключением будет разве что какое-то заведение, направленное на российскую кухню, или ресторан в туристическом месте. Среди серьезных производителей, выпускающих интересную позицию, конкуренции практически нет. Более того, сейчас есть ГОСТы, и при этом российские производители очень серьезно подняли цены. Есть игроки, которые увеличили прайс на 30%. По сути, рестораны и магазины обязали с ними работать, и они понимают, что спрос все равно будет».
По данным Росстата, в 2024-м около 45% россиян употребляли вино раз в несколько месяцев, а только 2% — раз в неделю. При этом общий сбор винограда в России в прошлом году достиг рекордного показателя — около 900 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз.
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