Российские вина побродят по ресторанам

С 1 апреля в винных картах ресторанов должно быть не менее 20% отечественных напитков. Это прописано в новых рекомендациях по оформлению меню для предприятий общепита. Среди обязательных элементов — наименование на русском языке, указание производителя, страны происхождения и года урожая. По оценке Минсельхоза, этот шаг должен способствовать импортозамещению иностранных вин. “Ъ FM” обсудил со столичными рестораторами, насколько востребована отечественная продукция. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ «впервые описывает лучшие практики по оформлению винных карт», сообщили в пресс-службе Роскачества. При этом ГОСТ носит рекомендательный характер. По данным Минсельхоза, в 2024-м российские винодельни выпустили почти 600 млн л продукции, что на 15% больше, чем годом ранее. Помимо крупных производителей в Краснодаре и Крыму, на рынке появляются и небольшие винодельни, например, выпускающие Pinot Noir и Chardonnay в бургундском стиле. Винный критик Денис Руденко отмечает, что производство отечественных напитков растет, однако потребительский спрос остается низким: «Российское вино уже имеет достаточно неплохой статус в глазах покупателей. Но говорить о замещении в том плане, что мы можем воспроизвести те же самые вкусы и ароматы, конечно, не приходится, этого никогда не будет.

Если речь о том, что надо по объемам заменить зарубежную продукцию, то в ближайшее время этого не произойдет по одной простой причине: у нас просто нет достаточного количества виноградников.

Виноделие — это деятельность, которая требует серьезных, больших инвестиций. При этом возврат, какая-то первая выручка появляется только через пять-семь лет».

В то же время, по мнению рестораторов, посетители заведений привыкли к импортным маркам и не готовы менять предпочтения, особенно с учетом цены качественных российских вин. Она остается завышенной из-за себестоимости и необходимости субсидирования. Совладелец ресторана Delicatessen Вячеслав Ланкин отмечает, что интерес к отечественной продукции постепенно растет, но для формирования привычки у потребителей потребуется время: «В принципе есть достойные позиции, которые можно смело включить в винную карту. Они дороже из-за субсидий и дотаций. Это долгая дорога. Чтобы сформировать спрос, надо долго работать над этим, как и над любой позицией. Когда-то и виски, и бурбон не пили.

Вся эта история могла бы хорошо комплексно работать с рекламой, обучающими программами, популяризацией среди россиян. Чтобы был спрос, должны быть заинтересованность в продукте и знание о нем».

В последние годы правительство повышает пошлины на вино из недружественных стран. В августе 2024-го ставка выросла до 25%, это не менее $2 за литр. Однако, по мнению основателя ресторанов «Мясо и Рыба» Сергея Миронова, эти меры недостаточны, чтобы потребители массово переключились на российские вина: «Пока они не пользуются серьезным спросом. Обычно если в ресторане 20% таких позиций, то реальное потребление отечественных напитков где-то 10% от общего потребления вина. Исключением будет разве что какое-то заведение, направленное на российскую кухню, или ресторан в туристическом месте. Среди серьезных производителей, выпускающих интересную позицию, конкуренции практически нет. Более того, сейчас есть ГОСТы, и при этом российские производители очень серьезно подняли цены. Есть игроки, которые увеличили прайс на 30%. По сути, рестораны и магазины обязали с ними работать, и они понимают, что спрос все равно будет».

По данным Росстата, в 2024-м около 45% россиян употребляли вино раз в несколько месяцев, а только 2% — раз в неделю. При этом общий сбор винограда в России в прошлом году достиг рекордного показателя — около 900 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз.

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Виктория Калинина