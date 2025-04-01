Большинство жителей Западной Европы за введение пошлин на товары из США

Граждане стран Западной Европы поддерживают введение пошлин на американские товары и сырье в ответ на решение администрации Дональда Трампа обложить пошлинами европейский импорт. Согласно результатам опросов, проведенных YouGov в Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании, большинство западноевропейцев считают, что американские пошлины ударят по экономике их стран и на них надо отвечать. Об этом пишет The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решительнее всего за введение ответных пошлин выступают датчане — 79%. В Швеции пошлины поддержали 73% опрошенных. В Германии серьезно пострадают от американской тарифной политики такие компании, как Porsche, BMW, Mercedes, а во Франции удар придется по производителям вина и крепкого алкоголя. В этих двух странах за ответные пошлины выступили по 68% опрошенных.

Алена Миклашевская