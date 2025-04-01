Имущество «Юргинского машзавода» снова выставили на торги с дисконтом 10%

Конкурсный управляющий обанкроченного ООО «Юргинский машиностроительный завод» («Юрмаш») Артемий Кузнецов повторно выставил на продажу активы предприятия общей стоимостью 55,2 млн руб. Торги назначены на 19 мая, заявки от участников принимаются до 16 мая, следует из сообщения о проведении торгов.

Лоты, в том числе спорткомплекс «Олимп», начальной стоимостью 51,6 млн руб., выставлены на торги с дисконтом 10%. Шаг аукциона — 5% от начальной цены. Предыдущий тендер по реализации этого имущества не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в нем.

В составе лота также земельный участок, спортплощадка, коммуникации. Имущество частично находится в залоге у ВЭБ.РФ.

«Юрмаш» был признан несостоятельным в сентябре 2020 года и вскоре прекратил работу, уволив персонал. В 2022 году производственную деятельность на его площадях возобновило ООО «Промышленная компания «Юрмаш», 100% ее уставного капитала также выставлено на продажу.

Лолита Белова