В Воронеже часть «Доходных домов Мачинской» снова продают за 14 млн рублей

Мэрия Воронежа объявила повторный аукцион по реализации второго и третьего этажей объекта культурного наследия регионального значения «Доходные дома Мачинской» на улице Цюрупы, 34. Как и на предыдущих торгах, начальная цена лота составляет 13,9 млн руб. Это следует из документации тендера.

Согласно документации, нежилое здание площадью 281,1 кв. м находится в удовлетворительном состоянии. Оно оборудовано системами электроснабжения, водоснабжения, канализации и отопления.

Ранее в здании находились правозащитные и общественные организации, в частности — воронежский Дом прав человека. По данным «Ъ-Черноземье», организация фактически прекратила существование в 2021 году. Сейчас там расположена общественная организация «Рассвет», помогающая бездомным, гончарная студия и ряд предприятий.

Шаг аукциона — 698 тыс. руб. Размер задатка — 1,4 млн. Подавать заявки на участие в торгах можно до 27 апреля. Победителя планируют определить 6 мая.

Итоги предыдущего аукциона по продаже лота должны были подвести 31 марта. На участие в торгах никто не заявился, поэтому их признали несостоявшимися.

Алина Морозова