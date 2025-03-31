Никто не захотел выкупать часть «Доходных домов Мачинской» в центре Воронежа

Аукцион по продаже второго и третьего этажей объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Доходные дома Мачинской» на улице Цюрупы, 34 в Воронеже был признан несостоявшимся. Такое решение приняли, так как на участие в торгах не подали ни одной заявки. Это следует из аукционной документации.

Начальная цена составляла 13,9 млн руб. Шаг аукциона — 698 тыс. руб.

Из документации тендера следует, что нежилое здание площадью 281,1 кв. м находится в удовлетворительном состоянии. Оно оборудовано системами электроснабжения, водоснабжения, канализации и отопления. Объект пытались приватизировать по решению мэрии.

Ранее в здании находились правозащитные и общественные организации, в частности — воронежский Дом прав человека. По данным «Ъ-Черноземье», организация фактически прекратила существование в 2021 году.

«Доходные дома Мачинской» были признаны ОКН в 2018 году. Здания №32 и №34 из красного кирпича построили в начале прошлого века по проекту воронежского архитектора Якова Стрельцова. Они принадлежали жене генерала Петра Мачинского — Варваре Мачинской. Первоначально в обоих зданиях было два этажа, а третий надстроили в 1930-е годы. В домах сохранились подлинные лестничные клетки, плиточное покрытие, металлическое ограждение с деревянными перилами профильной обработки.

Егор Якимов