Мебельщика из Узбекистана задержали после лезгинки с пистолетом у ТЦ «Галерея»

Полиция 20 марта задержала 19-летнего уроженца Узбекистана, который станцевал лезгинку у торгового центра «Галерея», а затем в порыве страсти выхватил из-за пояса пистолет и продемонстрировал его гостям и жителям города, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что танцор живет в центре города вместе с тетей. Ранее мигрант работал поваром в ресторане итальянской кухни, однако затем неофициально устроился в мебельный цех у станции метро «Елизаровская».

Пикантности ситуации придает тот факт, что в новогоднюю ночь молодого человека задерживали за нарушение миграционного законодательства. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК «Хулиганство».

Задержанный в ходе разбирательства пояснил, что держал в руках игрушечный пистолет, который выбросил сразу после исполнения танца.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двух молодых людей — 19-летнюю девушку и 26-летнего мужчину — задержали в Петербурге по делу об организации незаконной миграции.

Андрей Маркелов