ЦИАН до конца года рассмотрит вопрос выплаты дивидендов

Компания ЦИАН, которой принадлежит интернет-платформа по подбору недвижимости, объявила финансовые результаты за четвертый квартал 2024-го и весь прошлый год. Компания заявила о росте выручки и показателя EBITDA. В рамках утвержденной дивидендной политики ЦИАН намерен до конца года вынести на рассмотрение совета директоров предложения по выплате дивидендов, в том числе спецдивиденда.

По итогам 2024 года выручка компании увеличилась на 12% в годовом выражении, до 13 млрд руб., выручка основного бизнеса — на 13%, до 12,3 млрд руб. В четвертом квартале выручка возросла на 5%, до 3,4 млрд руб., выручка основного бизнеса — на 10% год, до 3,3 млрд руб.

За 12 месяцев прошлого года скорректированная EBITDA увеличилась на 15%, до 3,2 млрд руб., за четвертый квартал — на 21% год к году, до 908 млн руб. Прибыль за год составила 2,5 млрд руб., за последний квартал — 789 млн руб.

Компания также подвела предварительные итоги обмена расписок кипрской Cian Plc на акции МКПАО «ЦИАН». Было обменено около 21% капитала компании, или около 80% free float Cian Plc. Расчеты по обмену завершатся завтра, 2 апреля. Торги акциями МКПАО «ЦИАН» на Московской бирже под тикером CNRU стартуют 3 апреля, одновременно с этим ЦИАН намерен запустить buyback. Источником финансирования выступят накопленные средства компании, срок — 12 месяцев, для поддержания котировок планируется потратить до 3 млрд руб.

В декабре 2024 года ЦИАН завершил реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd получила 69,94% кипрской Cian Plc. Сделку провели через обмен ценных бумаг. Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией и, перенеся юрлицо в специальный административный район Калининградской области, продолжила работать как МКАО «ЦИАН». 7 февраля 2025-го ЦИАН объявил о начале обмена расписок на акции российской компании на Мосбирже.