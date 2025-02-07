ЦИАН объявил о начале обмена расписок на акции российской компании на Мосбирже

Российская компания сервиса объявлений о недвижимости ЦИАН сообщила о начале обмена акций и расписок кипрской Cian Plc на акции российской организации в рамках редомициляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно правилам обмена, в нем могут участвовать владельцы акций и депозитарных расписок Cian Plc вне зависимости от того, где они хранились и когда были приобретены. Сбор заявок на обмен уже начался и продлится до 18:00 6 марта 2025 года. Коэффициент составляет 1-к-1. Обмен пройдет без осуществления денежных расчетов.

Те акционеры, которые не примут участия в обмене, могут оказаться владельцами неликвидных активов и не получить доступ к торгам на бирже. С остальными условиями обмена всем акционерам советуют ознакомиться в меморандуме. Последний день торгов акциями Cian Plc прошел 5 февраля. С 8 февраля площадка полностью прекратит торги ценными бумагами.

В декабре 2024 года ЦИАН совершил реструктуризацию, в рамках которой Cian Technology Ltd, расположенная на Сейшелах, завладела 69,94% кипрской Cian. Сделка прошла путем обмена ценных бумаг. Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией и, перенеся юрлицо в специальный административный район (САР) Калининградской области, продолжила работать как МКАО «Циан». О планах перерегистрироваться в России компания сообщила в апреле.