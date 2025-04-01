Смольный объявил о старте весеннего месячника благоустройства

Традиционный весенний месячник благоустройства стартовал в Петербурге 1 апреля, сообщает пресс-служба Смольного. В этот месяц планируют очистить более 291 млн квадратных метров территории — дорог, мостов, пешеходных зон, скверов дворов, садов и парков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По словам губернатора города Александра Беглова, мегаполис подготовят к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделят памятникам и мемориалам, братским захоронениям, ДОТам и другим фортификационным сооружениям.

Для очистки почти 60 млн «квадратов» проездей части и тротуаров ежедневно задействуются порядка тысячи работников ручного труда и 800 единиц техники. Со специальными шампунями вымоют 1331 улицу, промоют 16 тыс. урн и 3,5 тыс. остановок.

Что касается зеленых зон общей площадью 56 млн «квадратов», то там приведут в порядок 50 тыс. кв. м. газонов, отремонтируют почти 1200 скамеек и покрасят 4800 урн.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на услуги по содержанию КАД потратят 6,2 млрд рублей. Подрядчик должен очистить проезжую часть от мусора, грязи и посторонних предметов и восстановить сцепные свойства покрытия в местах выпотевания битума.

Андрей Маркелов