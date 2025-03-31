На услуги по содержанию КАД потратят 6,2 млрд рублей

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» потратит 6,2 млрд рублей на содержание Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Закупку опубликовали 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подрядчик должен приступить к работам 1 июля 2025 года и прекратить оказывать услуги 30 июня 2027 года. Бюджет на 2025 год определен почти в 1,5 млрд рублей, на 2026-й — более 3,1 млрд рублей, на 2027 — более 1,6 млрд рублей. Источником финансирования работ заявлен федеральный бюджет.

Согласно содержанию документов закупки, исполнитель должен очистить проезжую часть от мусора, грязи и посторонних предметов, восстановить сцепные свойства покрытия в местах выпотевания битума, устранить деформации и повреждения, сколы и обломы плит цементобетонных покрытий, восстановить изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий и провести ряд других работ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на строительство поликлиники на Северном проспекте Петербурга потратят 5,1 млрд рублей.

Татьяна Титаева