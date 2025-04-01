СКР возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в шахте

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих в шахте ПАО «Уралкалий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

По данным следствия, вечером 31 марта 2025 года при производстве крепежных работ в стволе шахты из-за опускания лифта была разрушена строительная конструкция, в результате чего двое работников упали с высоты более 150 м. От полученных травм они скончались на месте.

В настоящее время следователями СК России проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия.