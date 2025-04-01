Хабаровский край поделит транспортный налог с муниципалитетами для уборки снега

Правительство Хабаровского края с 2026 года увеличит отчисления транспортного налога муниципальным образованиям с 15% до 50%, объявил во вторник, 1 апреля, губернатор региона Дмитрия Демешин в своем Telegram—канале. Средства пойдут на интенсификацию снегоуборочных работ. По изложенным оценкам, увеличение отчислений принесет Хабаровску дополнительно 368 млн руб., Комсомольску-на-Амуре — 82 млн руб.

«В этом году мы получаем массу жалоб — особенно от жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре — на завалы снега, невозможность где-то проехать, а где-то просто подойти к остановкам общественного транспорта», — пояснил решение глава региона.

Также им отдано поручение минтрансу об усилении контроля. Предполагается на постоянной основе проводить заседания штабов для «выявления и привлечения к ответственности конкретных должностных лиц, не сумевших качественно наладить уборку улиц».

Эрнест Филипповский, Хабаровск