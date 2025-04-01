Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об осквернении могилы военкора «Известий»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту осквернения могилы погибшего на СВО военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в Крыму. Об этом сообщили в СКР по Крыму и Севастополю.

В ночь на 31 марта неизвестные подожгли могилы военкора и трех погибших на СВО военнослужащих. Огонь повредил венки и могильные кресты. Полиция расследует уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронений (ч. 1 ст. 244 УК), СКР — о повреждении воинского захоронения (ст. 243.4 УК). Максимальное наказание — до 1 года исправительных работ и 6 лет лишения свободы соответственно.

Александр Федорчук погиб 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в Луганской народной республике. 28 марта его похоронили на кладбище в родном поселке Нижнегорском в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о награждении Федорчака орденом «За верность долгу» посмертно.