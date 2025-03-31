МВД и СКР возбудили уголовные дела после осквернения могилы военкора «Известий»

Управление МВД по Крыму и региональный СКР возбудили уголовные дела в связи с осквернением могил военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Полиция расследует дело по ч. 1 ст. 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). СКР — дело по ст. 243.4 (повреждение воинского захоронения). В пресс-службах ведомств сообщили, что сейчас правоохранители устанавливают подозреваемых.

Военкор «Известий» Александр Федорчак погиб 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в Луганской народной республике (ЛНР). 28 марта его похоронили на кладбище в поселке Нижнегорском.

Глава Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что в ночь на 31 марта неизвестные подожгли могилы военкора и трех военнослужащих, погибших в боевых действиях на Украине. Огнем были сильно повреждены венки и могильные кресты.

Полина Мотызлевская