Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву. Лидер боснийских сербов опубликовал в социальной сети X видео у стен Кремля. 27 марта сербская газета Politika, которая ознакомилась с международными ордерами, сообщила, что его готовятся объявить в международный розыск через Интерпол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я приехал в Москву. Каждое пребывание здесь я начинаю с посещения памятника Неизвестному солдату, чтобы отдать дань уважения 28 млн россиян, погибших во Второй мировой войне»,— отметил господин Додик.

Милорад Додик напомнил, что прибудет в Москву вновь 9 Мая, по приглашению президента РФ Владимира Путина. В российской столице он отметит 80-летие победы над фашизмом.

На прошлой неделе полиция Боснии и Герцеговины подтвердила наличие ордеров на арест президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Висковича и спикера парламента Ненада Стевандича.

В феврале этого года суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и запретил в течение шести лет заниматься политической деятельностью. Его обвинили в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего функции внешнего управляющего.

Подробности — в материале «Республику Сербскую превращают в государство».