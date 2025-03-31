В Уфе травмированы пять пассажиров влетевшего в столб автобуса

В Уфе пять пассажиров получили травмы при столкновении автобуса НефАЗ с электроопорой. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии, пострадавшие были доставлены скорой помощью в больницу.

Как говорится в пресс-релизе, авария произошла на остановке «Бульвар Славы» на проспекте Октября. Автобус с 20 пассажирами следовал по маршруту №74 в сторону улицы Николая Кузнецова. По факту ДТП начато административное расследование.

74-й маршрут обслуживает ГУП «Башавтотранс».

Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с инцидентом.

Идэль Гумеров