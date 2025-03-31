Генерал Оглоблин признал получение денег от поставщика Минобороны

Бывший начальник управления Главного управления связи вооруженных сил Российской Федерации Александр Оглоблин признал в суде, что получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» 12 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Оглоблин в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Оглоблин в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Однако бывший генерал не согласен с квалификацией обвинения, что это была именно взятка от поставщика оборудования связи военного ведомства. Почему он брал деньги, подсудимый обещал рассказать на завершающей стадии судебного следствия. Напомним, что ранее Александр Оглоблин был приговорен к четырем годам заключения за хищения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерал Оглоблин признал коррупцию».

Алексей Соковнин