Кадры замедленного найма

В условиях повышения расходов на ведение бизнеса и расценок рекрутинговых агентств в страховых компаниях замедлили темпы найма нового персонала. Страховщики перешли к модели повышения зарплат с одновременным повышением нагрузки на уже работающих сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В 2024 году темпы роста открытия новых вакансий на страховом рынке резко замедлились. Согласно данным hh.ru, работодатели из отрасли «Страхование и перестрахование» открыли 48,3 тыс. вакансий, что выше показателя 2023 года лишь на 4%. В предыдущие два года рост составлял более 20% ежегодно. По оценке экспертов, всего в страховой отрасли с учетом агентов работает не менее 0,5 млн человек, что сопоставимо с банковским сегментом.

По словам экспертов hh.ru, «замедление активности происходит на фоне общей стабилизации кадровой ситуации».

Кроме того, по их словам, «высокая ключевая ставка и дорогие деньги» могут ограничивать рост бизнеса, что сказывается на потребности компаний в кадрах. Замедление найма обусловлено достижением оптимального размера штата после активного найма в предыдущие годы, считает и директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. Активный наем не в последнюю очередь «был связан с оттоком персонала в 2022 и 2023 годах на фоне начала СВО, и этот персонал необходимо было заменить», поясняет он.

По словам страховщиков, на ситуацию повлияла новая политика рекрутинговых компаний. Снижение количества размещаемых вакансий на рынке связано с повышением комиссии со стороны рекрутинговых порталов на свои услуги, а также со снижением процента откликов со стороны соискателей, говорит начальник управления подбора персонала «Ингосстраха» Дмитрий Рыков. «В течение 2024–2025 годов тарифы выросли на 20%, но вместе с тем мы дали работодателям расширенные пакеты услуг, например большее количество размещаемых вакансий и контактов резюме»,— рассказывают в SuperJob. С учетом того, что кадровая емкость страховщика достаточна — не менее 20–30 открытых вакансий,— издержки работодателей выросли на 30–50%, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота. В hh.ru на вопрос “Ъ” о повышении комиссий не ответили.

Компании стараются нанимать меньше персонала, но одновременно предпочитают повышать зарплату сотрудникам и нагружают их дополнительными задачами, указывает господин Бархота.

В частности, это позволяет открывать новые подразделения с небольшим штатом. «Дать дополнительную финансовую мотивацию уже подготовленному и вовлеченному, лояльному компании сотруднику зачастую проще и выгоднее, чем найти нужного специалиста с рынка труда»,— указывают в «Росгосстрахе». Такой подход позволяет «снизить затраты на наем и обучение новых работников, одновременно повышая мотивацию и лояльность уже работающих специалистов», поясняют в ВСК.

При этом страховые компании чаще всего искали менеджеров по продажам и работе с клиентами (23% вакансий), страховых агентов (7%), руководителей отделов продаж и операторов колл-центров (по 4%). Учитывая переориентацию рынка на продажи через посредников, поиск сильных продавцов становится наиболее актуальной кадровой задачей, указывает гендиректор сервиса «Инссмарт» Артур Коломиец. Доля собственных продаж страховщиков сократилась в 2024 году до критического значения 18%, указывает он.

По словам страховщиков и экспертов, это связано в первую очередь с изменениями конъюнктуры рынка в предшествующие годы. «Изменение каналов поставок товаров из-за рубежа сказывалось на стоимости запчастей для техники, сильно менялось каско и другие продукты автострахования. Изменение возможностей инвестирования — закрытие зарубежных рынков и падение курса рубля — привело к тому, что существенно пересматривались продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни»,— отмечает господин Евсеенко. Поскольку это сложные продукты и их суть сильно менялась, то возрастала роль личных продаж, а значит, и важность продающего персонала, отмечает он.

Вместе с тем, по прогнозам экспертов, в 2025 году спрос на персонал вырастет сильнее.

«Можно ожидать прироста вакансий в страховых компаниях на 12–15%, но это не отменяет локальной оптимизации штатных единиц внутри самих страховщиков на 10–20%»,— считает господин Бархота.

Юлия Пославская