Рейтинги дальнего радиуса действия

Выручка российских кредитных рейтинговых агентств в 2024 году достигла 1,77 млрд руб., превысив результат предыдущего года на 17%. Показатели растут как из-за роста числа рейтингуемых эмитентов и выпусков их долговых бумаг, так и за счет индексации цен. Агентства активно развивают международные рейтинги как в расчете на приход иностранных инвесторов, так и для получения российскими компаниями выхода за рубеж.

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Выручка четырех российских кредитных рейтинговых агентств (КРА) в 2024 году увеличилась на 18%, составив почти 1,77 млрд руб., следует из опубликованных отчетов о прозрачности.

Лидерство сохраняет «Эксперт РА» (786 млн руб.), занимающее вторую строчку.

АКРА отстает незначительно (730 млн руб.).

Показатели двух других агентств, НКР и НРА, вышедших на рынок значительно позже, пока остаются в разы ниже.

Основными причинами увеличения выручки в 2024 году участники рынка назвали рост числа клиентов и индексацию цен на услуги. При этом, по их словам, пересмотр ценовой политики происходит раз в год, но, как правило, цены индексируются в соответствии с уровнем инфляции. Как поясняет гендиректор рейтингового агентства НКР Зорина Панченко, «двукратный рост коснулся как рейтингов корпораций и компаний финансового сектора, так и рейтингов облигаций». «Общее количество отрейтингованных облигационных выпусков постоянно растет, активно развивается направление структурного и проектного финансирования»,— указывает управляющий директор АКРА Алексей Мухин.

Высокая ключевая ставка (в 2024 году составляла 16–21%) не препятствует росту числа облигационных выпусков. По данным Cbonds, в 2024 году эмитенты разместили долговые бумаги на 6,86 трлн руб., на треть превысив показатель 2023 года (см. “Ъ” от 13 января). По словам гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Марины Чекуровой, «многие компании уже поняли, что публичный рынок в текущем моменте — более дешевый инструмент заимствования, да и ограничения в использовании активов (залоги, поручительства) на этом рынке отсутствуют». В частности, портфель рейтингуемых агентством «Эксперт РА» облигаций вырос более чем на 100 выпусков, при этом весь портфель превысил 1000 кредитных рейтингов. Как отмечает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев, все больше «эмитентов, которые выходят с дебютным выпуском, прежде всего в сегмент высокодоходных облигаций, и среди них число рейтингуемых компаний растет». По его оценке, это дало около 10% к выручке КРА.

В общем объеме выручки доля дополнительных услуг остается небольшой — менее 7%, или немногим более 116 млн руб. в абсолютном выражении. Низкая доля отчасти связана с ограничениями законодательства.

Среди наиболее популярных допуслуг — услуги в области ESG-рейтингов (рейтингование компаний по показателям охраны окружающей среды и действий в социальной сфере), верификации инструментов на соответствие принципам зеленых или социальных облигаций. «Данное направление в последний год показывало ограниченный рост, что сдерживало более активный рост выручки по данному направлению»,— отмечает господин Мухин.

Вместе с тем российские рейтинговые агентства постепенно развивают функционал международных кредитных рейтингов, в том числе на фоне интереса к российскому рынку со стороны иностранных эмитентов. «Сейчас на нашем рынке уже работают белорусские компании и банки»,— отмечает Марина Чекурова. При этом перспектива выхода других эмитентов «зависит исключительно от экономической целесообразности, но готовиться к таким выходам лучше заранее», считает она. Международный рейтинг востребован и у российских компаний для использования в первую очередь вне России, например в Казахстане, в регулирование которого кредитные рейтинги АКРА по международной шкале были включены в 2023 году вместе с рейтингами международных агентств «большой тройки». Присвоение международного рейтинга — это способ создать понятный сигнал для инвесторов о надежности эмитента, отмечает директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. Кроме того, по его словам, одна из инициатив, предложенных Россией в рамках председательства в БРИКС в 2024 году,— «это налаживание системы взаимного признания кредитных рейтингов между странами».

Ольга Базутова