Традиции растут в цене

В Санкт-Петербурге с 1 апреля начался сезон продажи корюшки — о его старте сообщили в Смольном. Всего в городе заработали 70 официальных площадок для продажи рыбы, где цена в пик спроса должна находиться в районе 400 рублей за килограмм. Однако уже сейчас стоимость деликатеса у перекупщиков колеблется в районе 900 рублей и более за килограмм, хотя эксперты уверены, что к середине месяца она упадет из-за увеличения предложения на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Торговля корюшкой в городе в 2025 году осуществляется через соглашение между Смольным и рыболовными предприятиями. Для этого до 30 мая организованы специальные путинные ярмарки, всего в городе насчитывается 70 стационарных площадок, что на 18 больше, чем в прошлом году. К примеру, в Василеостровском районе приобрести сезонную рыбу можно будет на Гаванской улице и Новосмоленской набережной, а в Центральном районе — на Владимирской площади и Воскресенской набережной. Таким образом, на интерактивную карту зоны продаж от администрации Петербурга попали 13 районов.

К тому же с 15 апреля предприниматели начнут торговать в нестационарных торговых объектах (НТО), если предварительно заключили договор с комитетом имущественных отношений.

Всего за прошедший год, согласно данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, было выдано 513 разрешений на вылов. Для сравнения: в 2024 году добычу корюшки осуществляли 93 организации, из них 63% производителей были индивидуальными предпринимателями.



Благодаря соглашениям с продавцами рыбы в комитете рассчитывают удержать цены на корюшку в районе 400 рублей за килограмм в пик сезона и не допустить незаконной продажи продукта. В свою очередь, перекупщики начали торговать раньше официального старта сезона, а стоимость деликатеса у них практически в три раза выше. Впрочем, похожая ситуация повторяется не первый год.

В феврале 2024 года первые партии корюшки появились на рынке Петербурга по цене от 400 до 1150 рублей за килограмм. К середине апреля заплатить надо было 950 рублей. Спустя год дешевле всего корюшка стоит на Обводном канале, где ценник за самую мелкую рыбу установлен на уровне 200 рублей за килограмм. В то же время на рынках минимум выше: на Правобережном и Сенном рынках за свежий традиционный деликатес с залива просят в среднем 1250 рублей.

Торгуют корюшкой и в интернете. На платформе «Авито» цены на корюшку с икрой достигают 2,3 тыс. рублей за килограмм. Самой дорогой на начало продаж оказалась вяленая рыба — около 3,5 тыс. рублей за килограмм.



Эксперты связывают такое ценообразование с популярностью деликатеса среди туристов как символа Петербурга и сложностью вылова сезонной рыбы, которая возникла в начале года.

В январе глава организации «Лигово» Дмитрий Бондарюк выразил обеспокоенность по поводу возможного дефицита корюшки из-за проблем с выдачей разрешений на вылов. Препятствия, по его мнению, чинило Росрыболовство, которое выдавало разрешения рыболовецким колхозам последние 16 лет. В предпринимательских заявках чиновников не устроили сроки добычи рыбы, в которых не учитывались периоды, когда ее ловить нельзя.

Поэтому после получения отказов от регулирующего органа ведущие рыбодобывающие предприятия региона (РК «Лигово», ООО «Сезар», ООО «Экватор+» и ООО «Юго-Запад») направили письмо о ситуации в Федеральное агентство по рыболовству. Спустя месяц в ведомстве отказы посчитали незаконными и ситуация, по словам участников рынка, была разрешена.

Однако промедление на месяц в выдаче разрешений на вылов может повлиять на цены в начале сезона продаж. При этом к середине апреля, как считает господин Бондарюк, стоимость рыбы традиционно снизится из-за увеличения предложения на рынке. Тем более что с 15 апреля продавать деликатес начнут продавать и на НТО.

Стефания Барченкова