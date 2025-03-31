Трамп-младший: Европа доказывает правоту Вэнса приговором Ле Пен

Евросоюз доказал приговором лидеру крайне правой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен, что вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался прав по поводу ситуации на континенте. Такое мнение высказал сын президента США Дональд Трамп-младший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Stewart / AP Фото: Mike Stewart / AP

«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются доказать, что Вэнс был прав во всем?» — говорится в посте господина Трампа-младшего в социальной сети X.

Выступая на Мюнхенской пресс-конференции 14 февраля, Джей Ди Вэнс раскритиковал нынешнее положение Евросоюза. В частности, он отметил резкий уход стран ЕС от демократии и фундаментальных ценностей, разделяемых США. По его словам, основная угроза целостности объединения исходит не от России или Китая, а находится внутри континента.

Сегодня, 31 марта, Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2006 по 2016 год Ле Пен фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно. Также Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах во Франции 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы».