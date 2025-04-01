Игрушкам не хватает детей

Связанный со структурами Александра Мамута производитель детских игрушек ООО «Олтрейд» (бренды Animini, Magikids, Maminn, Molly & Lolly) может начать процесс банкротства. С соответствующим заявлением обратился один из его контрагентов. Производители детских товаров и игрушек сталкиваются со сложностями из-за падения рождаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ООО «Коник», производящее и продающее детские игрушки, в марте 2025 года обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Олтрейд», следует из картотеки дел. Претензии, согласно сообщению на «Федресурсе», возникли из-за неоднократных нарушений сроков оплаты товаров. В «Конике» и «Олтрейде» на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

«Олтрейд» ранее развивало закрывшуюся сеть магазинов товаров для дома Goood’s House, входившую в Ideas4Retail Александра Мамута. Представитель бизнесмена “Ъ” не ответил.

«Олтрейд» существует с 2018 года, следует из СПАРК. 80% долей в компании контролирует Анвар Халеев, 20% — у Юлии Давыдовой. Выручка компании в 2023 году составила 1,03 млрд руб., увеличившись за год на 80,2%. Чистый убыток составил 222 млн руб. Совокупный оборот двух дочерних структур «Олтрейда», ООО «Домхаус» и ООО «Геймплейс», в 2023 году достиг 259,7 млн руб.

«Олтрейд», согласно СПАРК, владеет 25 различными товарными знаками игрушек. В их числе Animini (мягкие игрушки), Magikids (наборы для творчества), Maminn (погремушки), Molly & Lolly (куклы). Продукция представлена в торговой сети Toys Pro, которой управляет Ideas4Retail.

«Коник» в сентябре 2024 года взыскал с «Олтрейд» 2 млн руб. Но в общей сложности компания выступает ответчиком по спорам на сумму 180 млн руб., следует из СПАРК. Самый крупный из них — иск от ООО «Файнд.Про» на 133 млн руб. 27 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил эти претензии. В «Файнд.Про» на вопросы “Ъ” не ответили.

Юрист Briefcase Law Office Владислав Андреев не исключает, что решение по «Файнд.Про» повлияет на ход всего банкротного дела, позволив компании стать его участником. Партнер Novator Legal Group Александр Катков поясняет, что в случае, когда размер долга превышает стоимость активов компании, шансы на спасение бизнеса близки к нулю. Юрист не исключает, что «Олтрейд» попытается заключить мировое соглашение, предложив рассрочку или частичное списание долга. Но получить согласие кредиторов может быть непросто, предупреждает он.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева поясняет, что в случае неисполнения обязательств процесс наблюдения может быть введен через три месяца. По словам юриста компании «Митра» Халимат Бостановой, при оптимистичном сценарии процесс банкротства займет 8–12 месяцев, при пессимистичном — от трех лет.

«Олтрейд» не первый производитель детских товаров, столкнувшийся с проблемами в бизнесе. В марте 2025 года стало известно о рисках банкротства производителя детской одежды Orby (см. “Ъ” от 24 марта). До этого о намерении трансформировать бизнес заявила сеть «Кораблик» (см. “Ъ” от 31 июля 2024 года). Трудности есть на всем рынке детских товаров из-за конкуренции с онлайн-площадками, считает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Согласно «Чек Индексу» компании «Платформа ОФД», с 1 января по 25 марта в офлайне число покупок детских товаров сократилось на 4% год к году, в онлайне — выросло на 3%. Падение спроса аналитики связывают с изменением возрастной структуры: из-за сокращения рождаемости расходы потребителей перераспределяются в пользу товаров для школьников. Согласно Росстату, в 2024 году в России родилось 1,2 млн детей, на 3,4% меньше, чем годом ранее. В абсолютных цифрах показатель был меньше лишь в 1999 году. Траты потребителей при этом не снижаются. Согласно «Чек Индексу», в январе—марте 2025 года средний чек при покупке детских товаров в офлайне составил 3,5 тыс. руб., в онлайне — 5 тыс. руб. Год к году значения выросли на 11% и 5% соответственно.

Алина Мигачёва