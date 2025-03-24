Детской одежде сокращают гардероб

С рынка может уйти крупный производитель детской одежды Orby. Компания готовится подать заявления о банкротстве двух своих юридических лиц и уже начала закрывать офлайн-магазины. Из-за растущих ставок по кредитам структура могла передать в залог банкам производственные площади, а впоследствии не справиться с обслуживанием долгов. Дополнительную нагрузку на бизнес создала растущая конкуренция с онлайн-сегментом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Два основных юрлица производителя детской одежды Orby, ООО «Компания "Орби"» и ООО «ППО "Орбита"», намерены обратиться в Арбитражный суд Костромской области с заявлениями о собственном банкротстве. Сообщения об этом 24 марта появились на портале «Федресурс». Сеть уже начала сокращать число магазинов. В официальной группе компании в социальной сети VK пользователи обращают внимание на закрытие магазинов в Уфе, Ярославле, Нижнем Новгороде и подмосковном Зеленограде. В Orby “Ъ” оперативно не ответили.

ООО «Компания "Орби"» и ППО «Орбита» зарегистрированы в 2004 году, следует из данных СПАРК. Основными бенефициарами компаний выступают Ольга Глушко и Татьяна Копнина. Выручка компании «Орби» в 2023 году — 24 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн руб. У ППО «Орбита» показатели достигли 1,9 млрд и 63,4 млн руб. соответственно. Год к году значения выросли на 58,3% и 19,2%. Orby занималась производством детской одежды полного цикла, реализуя продукцию через собственную офлайн-сеть и на маркетплейсах.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отмечает, что Orby — крупнейший производитель детской верхней одежды и школьной формы, в 2023 году компания возглавляла рейтинг производителей. Возможной причиной банкротства эксперт считает высокие ставки кредитования: из-за них в залоге у банков оказываются производственные площади.

Среди кредиторов Orby выступают в том числе крупные финансовые организации, следует из СПАРК. Старший юрист адвокатского бюро КИАП Анна Андреева предполагает, что компания решила объявить о намерении запустить процедуру банкротства, не справившись с обязательствами перед ними.

1,5 миллиона товаров продал в 2024 году на маркетплейсах бренд Orby.

Руководитель отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая говорит, что Orby сообщила рынку о закрытии магазинов в октябре. Она не исключает, что компания продолжит работать онлайн, выйдя в рамках банкротства из договоров аренды. В «Детском мире» сообщили, что с декабря 2024 года продажи товаров Orby, объемы их поставок и стоков сокращаются.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева говорит, что после объявления о намерении банкротства у компании есть 30 дней на подачу заявления в суд. Если этого не произойдет, оно будет аннулировано. Для того чтобы инициировать процесс, должник должен будет предоставить суду бухгалтерскую документацию, доказав, что его активы меньше пассивов, объясняет юрист. Затем последует проверка на фиктивное банкротство.

Orby не первая сеть детских товаров, столкнувшаяся со сложностями в бизнесе. Ранее о намерении трансформировать свой бизнес объявил «Кораблик» (см. “Ъ” от 31 июля 2024 года). Евгения Прилуцкая констатирует, что на рынке детских товаров в целом негативно сказывается растущая конкуренция с онлайн-площадками. На Wildberries в январе—феврале продажи курток для детей год к году выросли на 66%, комбинезонов — на 22%, отметили в компании. В марте продажи ветровок и демисезонных курток для детей прибавили 48% и 89% соответственно Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов полагает, что на бизнес Orby негативно повлиял общий рост конкуренции в сегменте детских товаров и решение сети развиваться по франшизе. Это предполагает нестабильное качество и ассортимент товаров, считает он.

Виктория Колганова, Алина Мигачёва