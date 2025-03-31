Ступинские трассы заводят на посадки

Как стало известно “Ъ”, следователи подмосковной полиции предъявили обвинение в совершении ДТП экономисту Ольге Черыговой. По версии следствия, она спровоцировала аварию с участием пяти автомобилей, выехав на полосу встречного движения. Получившая серьезные травмы женщина утверждает, что истинным виновником стал протаранивший ее машину джип под управлением инструктора спортивно-технического клуба из Ступино и по совместительству местного депутата Евгения Черницова. На тот момент он был под судом за избиение в ходе дорожной ссоры главы Тульского патронного завода и его сына, топ-менеджера Россельхозбанка, за что позже получил четыре года колонии-поселения. Сам экс-депутат отрицает свою вину как в избиении, так и в ДТП, по которому сейчас имеет статус свидетеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ), следователь СУ МУ МВД России «Раменское» предъявил специалисту-экономисту одной из госкомпаний и матери двух подростков Ольге Черыговой после более чем года предварительного следствия. Авария произошла утром 8 декабря 2023 года на 112-м км старого направления трассы «Дон» у деревни Лужники, что неподалеку от Ступино. В столкновении участвовали пять машин, следовавших в противоположных направлениях. В результате ДТП двое водителей получили тяжелые травмы, одна женщина-водитель — средней и еще одна автолюбительница — легкой степени тяжести. Фактически не пострадал лишь один мужчина-водитель.

По версии следствия, именно Ольга Черыгова, обгоняя тащившийся по обочине трактор, совершила выезд на встречку на своем кроссовере BMW X3, столкнувшись с такой же встречной машиной под управлением 40-летнего инструктора спортивно-технической школы «Сокол» из подмосковного Ступино, депутата местного горсовета Евгения Черницова.

Как считают следователи, потом по инерции машина народного избранника проехала еще несколько сот метров по встречной полосе, в лобовую ударив KIA.

А Х3 Ольги Черыговой, развернувшись против часовой стрелки, остановился на встречной полосе без заднего левого колеса, став препятствием для едущих автомобилей, два из которых — Mitsubishi Lancer и Ford Focus — также столкнулись.

За год следствия было собрано четыре тома уголовного дела, основой которого стала экспертиза, проведенная двумя специалистами отдела автотехнической экспертизы Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте.

«Мы категорически не согласны с выводами следствия и экспертов, считаем их надуманными, несостоятельными и не основанными на материалах дела»,— заявил “Ъ” адвокат Ольги Черыговой Антон Фомичев.

По его словам, Ольга Черыгова настаивает, что это именно спортсмен вылетел на встречку, ударив ее машину. Как утверждает адвокат, следствие не провело моделирование обстоятельств ДТП и ряд экспертиз; не направило запросы в «Росавтодор» об участке дороги, где произошла авария, и даже не изъяло видео очевидцев происшедшего. Замечания на более чем 250 листах вместе с экспертизами НАМИ и МАДИ в поддержку версии Ольги Черыговой и отрицательными рецензиями специалистов на выводы экспертов Минюста защита предоставила следователю, но к делу материалы не приобщили, а соответствующую версию не изучили.

По данным “Ъ”, в момент ДТП Евгений Черницов был подсудимым, а 6 июня 2024 года Ступинский горсуд приговорил его к четырем годам колонии-поселения по делу о побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве (ст. 115, 116 и 213 УК), после чего его лишили статуса депутата.

Согласно материалам следствия и суда, в апреле 2023 года после дорожной ссоры на парковке у ТРЦ в Ступино Евгений Черницов подрезал джип и избил его пассажиров — отца и сына — Виктора и Евгения Кашеваровых. Отец занимал пост главы совета директоров Тульского патронного завода, а сын — топ-менеджера Россельхозбанка. Обидчика VIP-персон из числа руководства стратегических предприятий вычислили по камерам системы «Безопасный город», но он предпочел явиться в правоохранительные органы сам и написать явку с повинной. Однако поскольку после приговора он в колонию-поселение не прибыл, суд по ходатайству ФСИН взял фигуранта под стражу.

Адвокат Евгения Черницова Владимир Герасименко заявил “Ъ”, что его подзащитный, отец четверых детей, сейчас находится в Кашире в СИЗО-5 областного УФСИН. По его словам, осужденный имеет в деле о ДТП статус свидетеля, а виновность Ольги Черыговой и выводы следствия у него сомнений не вызывают. «Я сам был следователем-криминалистом и видел характерные повреждения на машине Черницова»,— пояснил защитник. По его мнению, сейчас клиента взяли под стражу необоснованно, вынеся перед этим постановление о его розыске, хотя он якобы ни от кого не скрывался. По версии адвоката, экс-депутат просто слишком активно пытался жаловаться на якобы имевшиеся в его деле о хулиганстве подтасовки.

В итоге все стороны сейчас заняты подачей жалоб. Представитель Евгения Черницова пишет, как он пояснил “Ъ”, в СКР, прокуратуру и Верховный суд, требуя признания доказательств по делу о хулиганстве недопустимыми и отмены приговора.

«Мы подали жалобы в МВД и прокуратуру для устранения нарушений и прекращения уголовного преследования Ольги Черыговой, которая сама еле выжила в ДТП»,— заявил “Ъ”, в свою очередь, господин Фомичев.

Сергей Сергеев