Защите воронежского политтехнолога отказали в возврате дела прокурору

Центральный райсуд Воронежа оставил без удовлетворения ходатайство защиты местного депутата («Единая Россия») и политтехнолога Романа Жогова о возвращении его уголовного дела прокурору. После решения суда в судебном заседании, которое посетил корреспондент «Ъ-Черноземье», принял участие потерпевший и бывший парламентарий Александр Провоторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Жогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господина Жогова уже больше года судят за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии регионального Следственного комитета, в 2010 году он добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает причиненным потерпевшему ущербом. Сам Роман Жогов отрицает вину, настаивая, что после его обращения к видному партийцу Юрию Волину Провоторов сам предложил трудоустроить его супругу, из-за чего был освобожден от регулярных взносов в партийный фонд. Зарплата жены, по словам политтехнолога, была по факту его надбавкой за работу на выборах.

Защита настаивала, что уголовное дело должно быть возвращено прокурору из-за различных нарушений, центральным из которых является статус подсудимого у Александра Провоторова. Согласно ходатайству, он не может быть потерпевшим, так как зарплата супруги Романа Жогова выплачивалась со счетов юридического лица. С этим согласилась и сторона обвинения, попросившая суд заменить потерпевшего в ответ на ходатайство защиты. Изучив позицию сторон, суд не увидел существенных препятствий для вынесения приговора и отклонил ходатайство.

Перед допросом Александр Провоторов посетовал, что на процессе много журналистов: «У меня так заседания проходили — судья, прокурор, адвокат и подсудимый. Все! Даже потерпевший не проходил». Таким образом он вспомнил, как в начале 2020 года его приговорили к двум годам лишения свободы за обман своего коллеги, депутата от «Единой России» — генерального директора торгово-выставочного центра «Ярмарка» Александра Жукова (ч. 3 ст. 159 УК РФ). К сегодняшнему дню Провоторов отбыл наказание и, по всей видимости забыл, что и в его процессе принимали участие журналисты, среди которых был корреспондент «Ъ-Черноземье».

Отвечая на вопросы обвинения Провоторов согласился на замену потерпевшего и заявил, что ущерб, по его мнению, был нанесен предприятию. «Я не воспринимал признание меня потерпевшим как ошибку, потому что я выступал в трех лицах: в качестве депутата в отношениях с Романом Владимировичем, при этом являлся учредителем юрлица и фактически являлся единоличным исполнительным органом», — сказал потерпевший. В остальном он вновь подтвердил версию следствия. Адвокат Романа Жогова Олеся Алимкина попросила его аргументировать его опасения возможного недопуска к выборам, однако Провоторов этого делать не стал, лишь отметив, что Роман Жогов был советником губернатора и по его ощущению «был вхож» в кабинет руководителя области. Защитник также рассказала ему о показаниях выступивших в суде высокопоставленных партийцах, которые заявили, что на выборы и процедуру праймериз в ЕР не может повлиять никто. Потерпевший ответил, что это лишь их точка зрения.

Следующее заседание назначено на 1 апреля. На нем защита выскажется против замены потерпевшего по уголовному делу.

Сергей Толмачев