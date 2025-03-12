Защита воронежского политтехнолога Романа Жогова попросила вернуть его дело прокурору

Адвокаты политтехнолога и руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в гордуме Воронежа Романа Жогова подали в Центральный райсуд ходатайство о возвращении прокурору его уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов и адвокат Николай Алимкин в суде

Фото: Сергей Толмачев Роман Жогов и адвокат Николай Алимкин в суде

Фото: Сергей Толмачев

Господина Жогова судят по делу, которое в отношении него возбудил Следственный комитет по Воронежской области. По версии следствия, в 2010 году он добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает причиненным потерпевшему ущербом. Сам Роман Жогов отрицает вину, настаивая, что после его обращения к видному партийцу Юрию Волину Провоторов сам предложил трудоустроить его супругу, из-за чего был освобожден от регулярных взносов в партийный фонд. Зарплата жены, по словам политтехнолога, была по факту его надбавкой за работу на выборах.

В ходатайстве о возврате дела прокурору указано, что уголовное дело было возбуждено то заявлению Александра Провоторова, который был признан потерпевшим. При этом зарплата супруге Романа Жогова перечислялась со счетов предприятия и в деле нет доказательств, что эти деньги принадлежали именно Провоторову. По гражданскому кодексу учредитель юрлица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юрлица и наоборот. Провоторов в свою очередь был признан потерпевшим как единоличный владелец предприятия. Как указывает защита, этот факт был опровергнут свидетелями: совладельцы завода рассказали суду, как участвовали в сделках с долями предприятия и в решениях о назначении руководства.

По мнению защиты, в обвинительном заключении не приведено положений ни одной должностной инструкции, которая бы определяла полномочия Романа Жогова в период, когда он, по мнению органа предварительного расследования, обманул Провоторова. Подсудимому лишь вменено использование авторитета как первого заместителя руководителя исполкома реготделения, но фактический объем его должностных полномочий на этом месте не установлен.

Также адвокаты в ходатайстве указали, что единственным источником сведений о взаимоотношениях обвиняемого с пострадавшим являются показания последнего, которые не подтверждены больше ни чем. Как указано в ходатайстве, множество свидетелей, выступавших в суде, подтвердили, что Роман Жогов не имел возможности влиять на возможность Провоторова избираться. После увольнения супруги политтехнолога с завода Провоторов также избрался в думу, что, по мнению защиты, опровергает позицию обвинения.

По мнению защиты, Жогов получал установленную партией доплату, а эти перечисления засчитывались Провоторову в качестве его ежемесячных взносов в фонд на нужды партии. Ни у фонда, ни у партии в течение десяти лет не было претензий к депутату в связи с отсутствием этих взносов.

Прокурор Олеся Бабина попросила у суда время, чтобы ознакомиться к ходатайством защиты. Суд отложил рассмотрение вопроса до 25 марта.

Сергей Толмачев