Роспотребнадзор дал разъяснения о появившемся в России «неизвестном вирусе»

Роспотребнадзор сообщил, что «неизвестный вирус», о появлении которого в России писали СМИ, оказался микроплазменной пневмонией. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в России по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В своих публикациях редакция не называла вирус ''новым'', лишь ''неизвестным'' (так как он не был установлен), также высказывались предположения, что это может быть ''микоплазменная пневмония'', что вскоре и подтвердилось результатами»,— отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. О редакции какого именно СМИ идет речь, в ведомстве не уточнили.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал о появлении в России вирусного заболевания, характеризующегося высокой температурой, кашлем с кровью. Заболевшие этим вирусом, как писал канал, имеют отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию и грипп. После публикаций СМИ Роспотребнадзор сообщал, что держит ситуацию с новым заболеванием на контроле.

Полина Мотызлевская